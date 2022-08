Peloton, perdita trimestrale aumenta a 1,2 miliardi di dollari

Peloton

(Teleborsa) -, società statunitense che vende cyclette e tapis roulant da migliaia di dollari e corsi a distanza di fitness, ha registrato unaa 1,24 miliardi di dollari nel, o 3,68 dollari per azione, rispetto a una perdita di 313,2 milioni di dollari, o 1,05 dollari per azione, un anno prima. Le previsioni del mercato erano per un utile di -0,72 dollari per azione. Lesono diminuite del 28% a 678,7 milioni di dollari, da 936,9 milioni di dollari di un anno prima e rispetto ai 718,2 milioni di dollari attesi dagli analisti.Sulladi 1,20 miliardi di dollari nel quarto trimestre, 415 milioni di dollari sono legati agli. "La perdita riflette i progressi sostanziali che abbiamo fatto nell'ultimo trimestre riorganizzando l'attività per ridurre l'eccesso di scorte attuale e futuro, convertendo i costi fissi in variabili e affrontando numerosi problemi della catena di approvvigionamento - ha detto il CEO - Questo progresso, oltre alla riduzione del flusso di cassa, è la storia positiva dietro la perdita del titolo".Peloton non ha offerto una. Per il primo trimestre, cioè quello in corso, ha affermato di vedere gli abbonati rimanere invariati e le entrate comprese tra 625 milioni e 650 milioni di dollari.