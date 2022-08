A picco Baidu nonostante la trimestrale

Baidu

(Teleborsa) - Forte ribasso per il titoloche presenta un pessimo -7,64% dopo il forte balzo registrato in premercato a Wall Street.Il colosso cinese, quotato a New York, ha annunciato un(utile per azione) pari a 2,36 dollari per azione, escluse le voci straordinarie di bilancio. Ilè sceso del 5% a 4,43 miliardi, scontando le misure di lockdown lanciate dal governo di Pechino per arginare la pandemia Covid-19. Gli analisti avevano previsto un utile per azione di 1,57 dollari ed un fatturato di 4,2 miliardi.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 144,9 USD. Rischio di discesa fino a 131,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 158,6.