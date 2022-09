Pernod Ricard chiude l'anno con vendite record

Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ottimi risultati per il gruppo franceseche chiude l'anno con un fatturato record.Ledell'azienda produttrice di Chivas Regal e Absolut Vodka sono cresciute del 17% e raggiungono 10,7 miliardi di euro. L'è salito del 32% a 2,12 miliardi di euro.Si registrano: +12% in America, +19% in Asia e +19% in Europa.A dispetto dell'elevata inflazione e delle "condizioni di mercato difficili", come dichiarato da, il Gruppo francese prevede di rispettare le stime di crescita delle vendite a medio termine per il 2023-2025.