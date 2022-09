Covivio, accresce quota finanziamenti green

Covivio

(Teleborsa) - In agosto,, portando il 100% delle sue obbligazioni ad essere green per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro. L'azienda ha così compiuto un passo fondamentale nell'allineare la propria politica di finanziamento agli obiettivi ESG.A metà luglio il Gruppo ha firmato undi euro per l'edificio Silex nel centro di Lione, della durata di otto anni. Alla fine di luglio, è stato firmato ila Berlino per 145 milioni di euro e una durata di dieci anni. Il tasso di interesse medio per questi finanziamenti è del 2,5%.Sempre a luglio, il Gruppo ha infine rifinanziatoper un totale di, estendendone le scadenze al 2027 e al 2029.