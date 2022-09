Autotrasporto, Mims: "Per il 2022, 29,6 milioni di euro a compensazione aumento prezzi Ad Blue"

(Teleborsa) - Un, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all'Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). È quanto prevede ilIl– precisa il decreto – viene concesso nella misura pari alper l'acquisto del, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500mila euro a impresa. "I contributi (cumulabili con quelli previsti all'articolo 3 del decreto-legge 50/2022 per compensare le imprese di autotrasporto per il caro carburante) – spiega il Mims in una nota – mirano a sopperire alla carenza di liquidità delle imprese di trasporto di merci su strada e mitigare l'impatto negativo sulla redditività delle imprese determinato dalle tensioni sui mercati internazionali a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina".Il decreto prevede che il Mims individui le imprese beneficiarie della misura, determini l'importo concedibile, approvi gli atti necessari per il riconoscimento del credito d'imposta. Converranno a breve definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite unanella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile (dati dell'impresa, fatture di acquisto del componente Ad Blue, somme spese, veicoli per i quali è stato acquistato il componente, ecc.). Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell'agevolazione massima concedibile.Ilè utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa. Al tal fine, il Mims approva il contributo riconosciuto e trasmette all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie e la comunicazione di eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.Fatta salva l'ordinaria attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate,e procedere, nei casi in cui emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle imprese, alla revoca del provvedimento di accoglimento disponendo la restituzione dell'ammontare concesso. In tali casi, il Mims procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.