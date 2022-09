TLC, Castelli: comparto strategico, sostenerle come energivore

(Teleborsa) - "Condivido e sostengo l’allarme del mondo delle telecomunicazioni. Non sostenere adeguatamente queste aziende e la loro filiera vuol dire mettere a rischio un intero comparto e le oltrLo afferma il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,n merito al grido d’allarme di cui si è fatto interprete il Presidente di Asstel,con quello che ne consegue in un momento di crisi come quella che stiamo vivendo. Il Paese - aggiunge Castelli - senza il digitale non “cammina”, in nessuna direzione. Il ruolo strategico è emerso, in modo cristallino, durante la pandemia ed oggi è ancora più centrale con il Pnrr", ha aggiunto.