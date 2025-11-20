Cambio ai vertici di FEDIT: Bertolone eletto presidente

(Teleborsa) -è illa federazione che associa oltre mille imprese afferenti il settore dell’autotrasporto, della corrieristica e della logistica. Ceo di GLS Italy dallo scorso febbraio e già Group ceo di Arcese, "Bertolone – fa sapere la federazione in una nota – porta in Fedit una visione internazionale e una profonda conoscenza del comparto, maturata in oltre 25 anni di esperienza nella supply chain, nella logistica di magazzino e nei servizi di spedizione e di corriere espresso".Lasi inserisce in un percorso di rafforzamento della rappresentanza unitaria del settore, in cuipresidente uscente e oggi responsabile della Fedit Servizi, oltre che chief Human Resources officer di BRT, proseguirà la propria azione in sinergia con la nuova presidenza."Assumere la presidenza di Fedit in un momento così strategico per il nostro comparto è un onore e una grande responsabilità – commenta–. Il mio impegno sarà orientato a rafforzare il ruolo della Federazione come punto di riferimento per tutte le imprese associate, valorizzando il dialogo e la collaborazione con le istituzioni e con gli attori della filiera. Il trasporto merci e la corrieristica sono una componente fondamentale dell’economia nazionale e un servizio essenziale che garantisce la continuità delle attività produttive e dei consumi del Paese. È di basilare importanza che ne venga riconosciuto pienamente il valore, anche a livello sociale e politico. Credo inoltre che la trasformazione digitale rappresenti un fattore abilitante decisivo per rendere il comparto più efficiente, sostenibile e competitivo".