Fed, Beige Book conferma crescita modesta e outlook debole

(Teleborsa) -è rimasta, crescendo ad un passonei dodici distretti della Fed, mentre i consumi si confermano pressoché invariati. E' quanto emerge daldella Federal Reserve, il consueto bollettino economico mensile, riferito al periodo terminato il 29 agosto, che rappresenta la situazione nei dodici distretti in cui si suddivide la competenza delle sedi territoriali della banca centrale.e si preannunciano tempi difficili, connei mesi a venire, seppur in miglioramento. Laè attesa innei prossimi 6-12 mesi., così come le attività legate ale all', che hanno beneficiato della ripresa dei flussi turistici, mentre continuano a soffrire l'auto e l'immobiliare, che ha registrato un indebolimento notevole, sulla prospettiva di continui rialzi die tassi.Ilè cresciuto a un, ma si sono registrati alcuni miglioramenti nella ricerca della manodopera. Confermati in crescita i salari.