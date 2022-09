IVS, fatturato cresce a doppia cifra nel primo semestre

IVS

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo semestre con un fatturato consolidato che ammonta a Euro 197,5 milioni (di cui Euro 185,2 milioni derivanti dall’attività caratteristica del vending), con un aumento del 18,1% rispetto ai Euro 167,2 milioni del 2021 (di cui Euro 158 milioni nel vending.L’ EBITDA reported consolidato è pari a Euro 37,3 milioni, +11,6% rispetto a Euro 33,4 milioni a giugno 2021. L’ EBITDA Adjusted consolidato è invece in crescita del 7,2%, pari a Euro 37 milioni, da Euro 34,6 milioni del giugno 2021,L’consolidato sale a Euro 8,7 milioni al 30 giugno 2022 (+152,7% da Euro 3,4 milioni del 1° semestre 2021), per l’aumentodell’EBITDA e per la maggiore selezione degli investimenti iniziata nel 2020, che continua a tramutarsi in una minore incidenza degliammortamenti.è pari a Euro 1,7 milioni, rispetto a una perdita di Euro 4,2 milioni nel 1°semestre 2021, segnando quindi un ritornoalla redditività al netto degli effetti fiscali.a giugno 2022 è pari a Euro 3,1 milioni (prima di Euro 0,5 milioni dirisultati attribuibili alle minoranze), rispetto a Euro 3,7 milioni a giugno 2021). Il(sempre prima degli utili diterzi) al netto delle voci considerate non ricorrenti, è pari a Euro 3,1 milioni, rispetto a un risultato di Euro 4,8 milioni di giugno 2021 (cheincludeva però proventi di natura fiscali pari a Euro 7,8 milioni, di cui Euro 5,4 milioni riconducibili al riallineamento fiscale di goodwill eliste clienti).