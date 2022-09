About Women, Angeletti (Intesa Sp): "attenzione alla persona e suo benessere fondamentale per successo del Gruppo"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Allo scoppio della guerra ci siamo attivati per venire incontro alle esigenze delle nostre 800 persone in Ucraina, impegnate a garantire i servizi bancari indispensabili per le famiglie e per l'economia. Oltre ad aver dato in tempi rapidissimi un aiuto economico diretto e aver facilitato in tutti i modi il supporto immediato da parte delle nostre banche nei paesi confinanti, abbiamo organizzato a Bergamo l'accoglienza di colleghi e colleghe con le loro famiglie, oltre 200 persone in prevalenza donne con bambini e anziani al seguito, i cui mariti e fratelli sono in guerra" lo ha detto, nel corso dell'evento "" oggi al Lido di Venezia commentando gli interventi della Banca a favore delle colleghe e dei colleghi in Ucraina e della popolazione."E' nei. Un valore che in Intesa Sanpaolo risale lungo tutta la sua storia di oltre 500 anni. La Banca ha sviluppato nel tempo una sensibilità e una pratica organizzativa che permettono di intervenire in tempi rapidi per dare un aiuto concreto nell'emergenza"."Laa favore della popolazione ucraina, in particolare donne, rifugiate, nuclei famigliari, minori, è tra le più recenti iniziative. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come uno dei migliori datori di lavoro in Italia, con due punti di forza straordinari per le donne: strumenti efficaci per la parità di genere e un sistema di welfare tra i più completi e all'avanguardia. Certamente l'attenzione alla persona, alle sue esigenze, al suo benessere è un elemento fondamentale dell'indiscutibile successo del nostro Gruppo" ha concluso.