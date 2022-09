Banca MPS spicca il volo (+19%) in vista via libera aumento di capitale

Banca MPS

Monte Paschi

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Seduta effervescente per, che alla fine archivia la giornata con un imponente rialzo del 19,04%. La partenza è stata promettente per il titolo che ha esordito a 0,3086 euro, avvicinandosi ai livelli migliori della sessione precedente, per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione e terminare in volata a 0,3638, prossimo al valore più alto della seduta.A sostenere i corsi azionari concorre l'attesa per l'assemblea in calendario giovedì 15 settembre, che dovrebbe finalmente dare il via libera al sospirato aumento di capitale da 2,5 miliardi dell'Istituto senese, dopo l'OK della BCE, ed i rumors che parlano di un ruolo più incisivo di nima nell'operazione di ricapitalizzazione. Frattanto, l'Ad Luigi Lovaglio si è detto "fiducioso" sul successo dell'operazione e ottimista sulla possibilità di trattare future aggregazioni.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,3119. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,3897. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,4675.Gli investitori appaiono piuttosto nervosi e fortemente incerti sulle posizioni da assumere, visto che le decisioni di vendita e di acquisto si susseguono repentinamente portando la volatilità intraday a 2,814. Intensi gli scambi giornalieri pari a 28.985.968, superiori rispetto alla media mobile dei volumi ad un mese pari a 7.297.703.