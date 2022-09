PlayEnergy, ENEL: al via la terza edizione digitale dedicata agli studenti tra i 14 e i 20 anni

(Teleborsa) - Avvicinare gli studenti tra i 14 e i 20 anni al mondo dell'energia e al suo uso consapevole e responsabile. Con questo obiettivolancia, in collaborazione, per il terzo anno consecutivo, conl'L'edizione di quest'anno – spiega Enel in una nota – si concentra sull': i partecipanti saranno invitati a scoprire come l'elettrificazione da fonti rinnovabili possa aiutare a combattere il cambiamento climatico e come essi stessi possano contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.Attraverso un'esperienza ludica di fantascienza, gli studenti potranno scegliere il proprio avatar e intraprendere un'avventura affrontando missioni incentrate su, come le energie rinnovabili, le reti, la mobilità elettrica e la sostenibilità. Man mano che i giocatori portano a termine con successo le missioni, vedranno lo scenario iniziale evolversi verso una città più moderna, elettrificata e sostenibile, e loro stessi potranno salire di livello e diventareDurante questo percorso, la piattaforma che ospita il concorso fornirà agli studenti gli strumenti per acquisire conoscenze, creare contenuti e scambiare idee e feedback.L'edizione 2022 è iniziata il 5 settembre e durerà fino al 5 marzo 2023, coinvolgendoI partecipanti a PlayEnergy sono invitati a dare libero sfogo alla propria immaginazione, a lasciarsi ispirare dalla narrativa di fantascienza e da ciò che accade intorno a loro, oltre a proporre progetti incentrati sull'elettrificazione da fonti rinnovabili. I partecipanti potranno giocare in autonomia o con gli amici attraverso un itinerario online e si cimenteranno in una serie di sfide organizzate in due stagioni. Tra gli argomenti trattati: Impronta energetica, Emissioni nette zero – Neutralità del carbonio,Vantaggi dell'elettrificazione, Fonti di energia rinnovabile, Reti elettriche, Mobilità elettrica.punterà ad ampliare la partecipazione della Generazione Z alla competizione e ad aumentare la sua visibilità verso istituzioni ed enti privati ??in tutte le sette nazioni coinvolte. Ad aprile 2023 Campus Party ospiterà "Campus Party Spotlight", l'evento digitale in cui iper decretare i vincitori assoluti.??Ale20 milioni di giovani nel mondo sono stati raggiunti attraverso tutti i canali di comunicazione, più di 15mila hanno partecipato attivamente al contest e gli eventi finali "Campus Party Spotlight" hanno raggiunto oltre 130mila visitatori da 92 paesi.