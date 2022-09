SAES Getters, 1° semestre in pareggio: pesa riduzione portafoglio titoli

SAES Getters

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha chiuso ildel 2022 conpari a 120,2 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto a 85,9 milioni di euro nel corrispondente semestre del 2021. Scorporando sia l'effetto positivo dei cambi (+8,8%), sia la variazione del perimetro di consolidamento (+4%), i ricavi sono cresciuti organicamente del 27,2% (+23,4 milioni di euro).L'è pari a 27,4 milioni di euro (22,8% dei ricavi consolidati), rispetto a 13,2 milioni di euro (15,4% dei ricavi consolidati) del primo semestre del 2021. Ilè in sostanziale pareggio (-0,3 milioni di euro), rispetto a 4,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto "non è significativo per il forte effetto penalizzante della crisi in Ucraina sul fair value del portafoglio titoli al 30 giugno 2022", sottolinea la società."I risultati operativi del secondo trimestre confermano l'ottimo andamento del primo - ha dichiarato Massimo della Porta, presidente di SAES Getters - Ad oggi, in un contesto economico internazionale estremamente incerto"Laal 30 giugno 2022 è positiva per 53,1 milioni di euro. Il peggioramento rispetto a fine marzo 2022 (posizione finanziaria netta positiva per 71 milioni di euro), è principalmente conseguenza del pagamento dei dividendi alla fine di aprile (-8,5 milioni di euro), nonché dei flussi negativi correlati sia al portafoglio titoli (-7,6 milioni di euro), sia all' acquisizione di SAES RIAL Vacuum S.r.l. (-5,5 milioni di euro).