Santander Hipotecario, Moody’s promuove due operazioni RMBS

Banco Santander

(Teleborsa) - L'agenziaha alzato il rating di nove obbligazioni e confermato quello di cinque obbligazioni in due transazioni spagnole di titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) spagnole: FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2 e FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3.Gli aggiornamenti del rating, si legge in una nota, riflettono la riduzione del rischio paese per le obbligazioni precedentemente classificate Aa1 (sf) e per le altre obbligazioni interessate la riduzione del rischio paese, l'aumento dei livelli di miglioramento del credito e una performance delle garanzie migliore del previsto.L'azione di rating odierna, spiegano gli esperti, conclude la revisione di nove titoli sottoposti a revisione per un upgrade, avviata il 6 ottobre 2025, a seguito dell'aumento del massimale nazionale delle obbligazioni in valuta locale del Governo spagnolo da Aa1 ad Aaa, avvenuto il 26 settembre 2025.Il massimale nazionale della Spagna, e quindi "il rating massimo che possiamo assegnare a un emittente nazionale spagnolo secondo le nostre metodologie, incluse le operazioni di finanza strutturata garantite da crediti spagnoli, è Aaa (sf)".Santander Hipotecario è il ramo del gruppodedicato ai mutui e ai finanziamenti immobiliari. In pratica, si tratta di una linea di prodotti e di società veicolo utilizzata per concedere crediti ipotecari e, in alcuni casi, per cartolarizzare questi prestiti attraverso operazioni di RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities)