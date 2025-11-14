4AIM SICAF riduce la perdita al 30 settembre a 3 milioni di euro

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con unnegativo per 1 milione di euro, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato utili da realizzo su titoli quotati per 48 mila euro. La società ha conseguito unnegativo di 3 milioni di euro (negativo per 6,5 milioni al 30 settembre 2024)"A giugno 2025 Envent e ad agosto 2025 KT&Partners hanno pubblicato le proprie ricerche azionarie sul Comparto 1 di 4AIM SIFCAF. Dalle ricerche, basate anche sull'analisi dei fondamentali delle società in portafoglio, emerge un target price rispettivamente a 161 e 157 euro per azione - ha dichiarato l'- Va infatti segnalato che il portafoglio titoli di 4AIM al 30 settembre a valore di mercato è di circa 5,5 milioni di euro; se si valutasse lo stesso portafoglio al target price indicato dalle ricerche di analisti indipendenti il valore sarebbe di circa 11 milioni di euro".I valorial 30 settembre 2025 del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 102,445 euro e 155,409 euro per azione.Nell'ottica dell'operazione diche vede coinvolta 4AIM Sicaf,, viene segnalato che le altre società coinvolte nell'integrazione hanno avuto un ruolo attivo in 7 delle 16 IPO di quest'anno su Borsa Italiana.