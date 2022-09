UK, diminuisce il deficit della bilancia commerciale a luglio

(Teleborsa) - Ilevidenzia a luglio 2022 undi 19,36 miliardi di sterline, in calo rispetto al passivo di 22,85 miliardi di giugno. Il dato risulta sotto le stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 22,30 miliardi.Letotali di, esclusi i metalli preziosi, sono diminuite di 0,5 miliardi di sterline (0,9%) a luglio 2022 a causa di un calo di 0,4 miliardi di sterline (1,5%) delle importazioni da paesi non UE, mentre le importazioni dai paesi dell'UE sono diminuite di 0,1 miliardi di sterline (0,3%).Letotali di, esclusi i metalli preziosi, sono aumentate di 2,1 miliardi di sterline (6,7%) a luglio 2022, trainate da un aumento di 1,3 miliardi di sterline (7,9%) delle esportazioni verso i paesi dell'UE, mentre le esportazioni verso i paesi non UE sono aumentate di 0,8 sterline miliardi (5,4%).L'aumento delle esportazioni verso i paesi dell'UE nel luglio 2022 è stato trainato principalmente dalle, aumentate rispettivamente di 0,8 miliardi di sterline e 0,4 miliardi di sterline.