OPEC prevede rallentamento crescita domanda nel 2° semestre

(Teleborsa) -attende undi petrolio, a causa di una recrudescenza dei contagi da Covid-19 e delle incertezze di natura geopolitica che continueranno a frenare l'economia mondiale, compensando l'aumento di domanda legato alla produzione di energia. E' quanto emerge dal consuetodell'Organizzazione dei produttori di greggio.Ladi petroliorispetto alle stime del mese precedente, ma viene ancora indicata in solida crescita dial giorno (mb/g) b/g per effetto del maggior utilizzo di petrolio per la produzione di energia elettrica. Si stima che la domanda di petrolio nell'area OCSE cresca di 1,6 mb/g, mentre quella non OCSE è stimata in crescita di 1,5 mb/g.La domanda totale di petrolio dovrebbe raggiungere così una media di circa 100 mb/g nel 2022: più forte del previsto nel primo semestre ein precedenzala previsione di crescita della domanda mondiale di petrolio rimaneper un totale domanda di 102,7 mb/g. La domanda OCSE dovrebbe crescere di 0,6 mb/g e la domanda non-OCSE di 2,1 mb/g.Lato produzione,conferma una stima dinel 2022ad una media di 65,8 mb/g, sostanzialmente invariata rispetto alla precedente valutazione, laddove la revisione al rialzo della produzione della Russia viene compensata da revisioni al ribasso dell'output di Stati Uniti, Norvegia e Kazakistan. La stima di crescita della produzionea una media di 67,5 mb/g.