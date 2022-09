Relatech perfeziona acquisizione di ulteriore 9,7% Venticento

Relatech

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha, società specializzata nell'offerta di soluzioni di Cybersecurity e Cloud per il mercato enterprise. L'operazione era stata annunciata lo scorso 31 maggio e segna l'inizio al percorso di internazionalizzazione del gruppo. Nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 10 milioni di euro, un utile netto pari a circa 290 mila euro e una Posizione Finanziaria Netta di cassa pari a circa 85 mila euro.Ilper l'acquisto della partecipazione è stato pari a 350.000 euro, corrisposto in parte in denaro e in parte mediante il trasferimento di azioni Relatech. Grazie a tale operazione Relatech consolida la propria partecipazione in Venticento, passando dal 41,29% a unadel capitale sociale della società."Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento ladel giugno 2019 e dal varo della strategia 3M (Merge, Management e Margin) - ha commentato l'- Le competenze, le risorse professionali e manageriali apportate da Venticento, che in questo momento storico rappresentano la vera risorsa scarsa del nostro settore, ci permetteranno di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato dei servizi e delle soluzioni digitali in ambito Cloud e Cybersecurity"."Attualmente, la domanda per la protezione dei dati e delle infrastrutture IT, così come la richiesta di flessibilità e digitalizzazione dei processi in Cloud, è cresciuta esponenzialmente e l'acquisizione di Venticento aumenterà la nostra capacità di soddisfarla - ha aggiunto l'AD - Tale acquisizione, inoltre, doterà il gruppo Relatech delle, dando così avvio al percorso di internazionalizzazione e di espansione della base clienti estera".