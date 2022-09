BCE, Villeroy: tassi potrebbero raggiungere livello neutro entro fine anno

(Teleborsa) - Nell'eurozona "è", ma sicuramente la linea monetaria va "normalizzata" in maniera "risoluta ma ordinata", successivamente "se sarà necessario andremo anche oltre, con una stretta monetaria". Lo ha affermato da, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) durante un veneto del Fondo monetario internazionale."Siamo avviati su un percorso - ha spiegato Villeroy - Ora stiamo alzando i tassi fino al livello di neutralità, che. Questa parte del viaggio è facile, discutiamo solo se alzare i tassi di 0,50, 0,75 o 0,25 punti. Un volta arrivati al livello di neutralità, discuteremo se andare ancora avanti. E se necessario lo faremo".Secondo il banchiere centrale, i tassi di interesse della BCE potrebbero raggiungere il livello in cui non stimolano né rallentano l'economia "".