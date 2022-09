Dilagano le perdite in Asia. Borsa di Tokyo alla deriva

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata nera per i mercati asiatici, che scontano la performance negativa di Wall Street dopo il deludente dati dell'inflazione USA, che ha rinvigorito le attese per un altro rialzo dei tassi della Fed la prossima settimana.La Borsa di, affonda con una discesa del 2,66%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi iniziata giovedì scorso, mentre il Topix cede l'1,93%. Sulla stessa tendenza(-1,89%).In rosso anche le borse cinesi, conche perde lo 0,90% eche crolla dell'1,41%. Debole anche la borsa di Taiwan con un calo dell'1,59%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi va giù(-2,57%), assieme a Singapore (-1,1%), Jakarta (-0,83%), Kuala Lumpur (-0,84%) e Bangkok (-0,58%).Variazioni negative per(-0,66%); come pure, in forte calo(-2,51%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,32%. Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dello 0,80%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,26%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,66%.