Moderate perdite a Tokyo

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Tokyo , con il Nikkei 225 che sta lasciando sul parterre lo 0,28%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta al 2,40%. Leggermente negativo Hong Kong (-0,53%); come pure, negativo Seul (-1%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,23%); variazioni negative per Sydney (-0,77%).



I prezzi del petrolio hanno registrato un lieve calo dopo un rally di tre giorni, con gli investitori che restano cauti riguardo ai rinnovati scambi militari tra Stati Uniti e Iran e al loro potenziale impatto sulle forniture energetiche.



L’attenzione si sposta ora sul rapporto sui non-farm payrolls statunitensi di venerdì, per valutare l’orientamento della politica della Fed. I mercati prezzano una probabilità di circa due terzi di un rialzo dei tassi di 25 punti base nel corso di questo mese, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.



Sul fronte macro, il PMI dei servizi RatingDog della Cina, pubblicato giovedì, è salito a 51,4 ad agosto dal 50,4 di luglio, superando le previsioni di 50,6.



Lieve ribasso per l' euro contro la valuta nipponica , che presenta una flessione dello 0,60%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,09%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,97%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,68%.

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