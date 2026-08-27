Limita le perdite Tokyo in un'Asia contrastata

(Teleborsa) - Borse asiatiche contrastate giovedì sulla scia della chiusura debole di ieri di Wall Street e degli ultimi dato macroeconomici Usa, mentre le prospettive ottimistiche di Nvidia hanno rilanciato la fiducia nel settore dell’intelligenza artificiale. I titoli sudcoreani hanno guidato il rialzo regionale anche dopo che la Bank of Korea ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base al 3%. La banca centrale ha dichiarato che la crescita superiore alle attese, l’inflazione persistentemente al di sopra del target e i rischi per la stabilità finanziaria hanno giustificato l’aumento.



A Tokyo , si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che scende con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, in forte aumento Shenzhen, che avanza dell'1,69%. In moderato rialzo Hong Kong (+0,22%); con analoga direzione, positivo Seul (+0,93%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,25%; con analoga direzione, variazioni negative per Sydney (-1,43%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Venerdì 28/08/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%).

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