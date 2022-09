I Grandi Viaggi, si riduce la perdita nel terzo trimestre

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha registratoundi 24,35 milioni di euro, in aumento rispetto ai 12,37 milioni registrati al 31 luglio 2021. L'incremento è principalmente dovuto alla ripresa delle vendite relative alle destinazioni italiane di proprietà che, anche in considerazione delle limitazioni correlate al contenimento della pandemia ancora vigenti in diverse destinazioni estere, oltre che ai timori causati dal conflitto russo-ucraino, sono risultate le mete preferite in assoluto dalla clientela della società, principalmente italiana.L'è negativo per 3,17 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -3,51 milioni di euro del 31 luglio 2021. Ilconsolidato del periodo, negativo per 5,1 milioni di euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-6,7 milioni di euro nel 2021).Al 31 luglio 2022 ladel gruppo ammonta a 18,13 milioni di euro. Laa breve termine è positiva per 16,17 milioni di euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva per 24,08 milioni di euro.