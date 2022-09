CoreBridge (controllata AIG) ha raccolto 1,7 miliardi in IPO

American International Group

Corebridge Financial

(Teleborsa) -, società di assicurazioni statunitense, ha comunicato che la sua unitàhanella più grande offerta pubblica iniziale (IPO) finora quest'anno. AIG ha venduto 80 milioni di azioni CoreBridge a 21 dollari per azione, all'estremità inferiore dell'intervallo target indicato da 21 a 24 dollari per azione. L'IPOLe negoziazioni iniziano oggi, 15 settembre 2022, sul(NYSE) con il simbolo "CRBG". Tutti idell'IPO andranno ad AIG e la nuova società non sta raccogliendo nuovo capitale, secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC).AIG ha inoltre concesso ai sottoscrittoridi 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 12 milioni di azioni ordinarie Corebridge.