CIRSA (Blackstone) valutata 2,52 miliardi di euro nell'IPO sulla Borsa di Madrid

Blackstone

(Teleborsa) -, società di gioco d'azzardo controllata da, ha prezzato a 15,00 euro per azione la sua offerta pubblica iniziale. Il prezzo implica, dopo l'aumento di capitale, unadi euro.Come annunciato il 18 giugno 2025 , l'offerta consisterà in un'di azioni di nuova emissione con l'obiettivo di una raccolta di 400 milioni di euro, con un ricavato netto di circa 375 milioni di euro, da utilizzare principalmente per accelerare la strategia di crescita di CIRSA e rafforzare la sua struttura patrimoniale riducendo la leva finanziaria.Inoltre, l'offerta includerà unadi circa 53 milioni di euro, esclusivamente al fine di saldare imposte e altre spese relative alla ristrutturazione delle partecipazioni del management. La vendita secondaria sarà condotta da LHMC Midco a beneficio indiretto di alcuni dipendenti e dirigenti attuali ed ex dipendenti di CIRSA, che deterranno direttamente circa il 4% del capitale sociale a seguito dell'offerta e della riorganizzazione del loro investimento esistente in CIRSA.