Scuola, Conte ammette: "obbligo vaccinale sbagliato". Anief avanti con ricorsi

(Teleborsa) - Riguardo all'imposto al personale della scuola,ammette cheed aggiunge "abbiamo rotto il patto sociale con la comunità".L'obbligo vaccinale a carico degli insegnanti èscorso ed è stato, grazie alla Nota ministeriale 1998 del 19 agosto scorso, a firma del capo dipartimento Stefano Versari.giunge quindi con uned a soli dieci giorni dalle elezioni politiche - sottolinea il sindacato della scuola Anief - rivelando che il Governo Conte era consapevole della. L'Anief in effetti ha sempre sostenuto una posizione contraria, denunciando che l'obbligo vaccinale per il personale scolastico fosse una scelta politica, isolata in Europa,e volutamente"La nostra organizzazione per un anno durante il Governo Draghi è stata l’unica tra i sindacati maggiormente rappresentativi a denunciare la palese incostituzionalità della norma dell'obbligo vaccinale, alla stampa e nei tribunali", denuncia il Presidente del sindacato, aggiungendo che l'ammissione di colpa "non basta". "Noi aspettiamo il parere della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia europea - prosegue il sindacalista - che si dovranno esprimere anche sui risarcimenti. Il parere della Consulta è atteso per il prossimo mese di novembre. Per questo motivo, Anief continua a denunciare quelle scelte politiche che non hanno tutelato i diritti del personale scolastico: si è trattato di un danno morale e materiale, da riparare nei tribunali grazie ai ricorsi patrocinati dal nostro sindacato”.