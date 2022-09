Tornano "Le Sirene di Ulisse” sostenute da Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale

(Teleborsa) -rassegna di, sostenuta dallae dal suo Presidente Emmanuele Emanuele ed ideata dal bicampione olimpico Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo.Le regate in dragon boat si terrannonelle acque antistanti il, in un campo di gara delimitato dalla Guardia Costiera. In palio lae la. La manifestazione 2022 è patrocinata dal, dal, dallae dalSi preannuncia dunque un settembre sportivo all’insegna del benessere con nobili finalità:. Una lotta condotta dalle, che hanno già affrontato con coraggio e determinazione la loro malattia. Studi scientifici hanno infatti dimostrato infatti che il movimento ritmico e ciclico della pagaiata costituisce una sorta di linfodrenaggio naturale, favorendo, di fatto, la prevenzione del linfedema.Fra le novità di questa edizione la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, le squadre femminili di rugby, il Sup di Scauri, i Figli in famiglia onlus di Carmela Manco. Interverranno il sindaco Gerardo Stefanelli e il vice Daniele Sparagna.La Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, con il suo, da anni è a fianco di questa lodevole iniziativa. "Quest’anno, con il progetto 'Mediterranean Power-Mare Nostrum', abbiamo finalmente portato la nostra filosofia e la nostra buona pratica oltre confine, in particolare ai Giochi del Mediterraneo, di fronte a 26 Paesi provenienti da tutto il mondo", ha ricordato Emanuele, aggiungendo "l’obiettivo è che quella immensa platea possa fungere concretamente da volano per l’affermarsi, a livello internazionale, di un percorso sanitario preventivo e riabilitativo di alto valore scientifico contro una patologia grave e assai diffusa, con lo scopo di consentire ad un significativo numero di pazienti oncologiche di massimizzare gli effetti delle terapie attraverso allenamenti mirati inquadrati in protocolli medico-chirurgici di riconosciuta validità".