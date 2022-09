Reevo, risultati in forte crescita nel primo semestre

Reevo

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unche si attesta a 7,4 milioni inrispetto al 30 giugno2021 (5,3 milioni) mentre l’ EBITDA è positivo per 2,1 milioni con un significativo(positivo per 1,4 milioni al 30 giugno 2021).L’è pari a 1,4 milioni in crescita del 52% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per 0,9 milioni) con un EBIT margin che si attesta al 19% contro il 17% al 30 giugno 2021.L’si attesta a 1,1 milioni in crescita dell’80% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per 0,6 milioni).è cash positive per 9,2 milioni rispetto all’indebitamento finanziario netto, sempre cash positive, al 31 dicembre 2022 di 10,3 milioni circa.