TIM, l'AD Labriola continua ad acquistare azioni

TIM

(Teleborsa) -, amministratore delegato e direttore generale di. Nella giornata odierna il manager ha acquisito 270.000 titoli ad un prezzo di 0,1807 euro, per un esborso di 48.789 euro, secondo un internal dealing. La mossa potrebbe essere letta come larelativamente al proprio personale coinvolgimento nell'operazione di rilancio dell'azienda, in quanto segue operazioni analoghe nella seconda metà di agosto.Ilha acquistato 500.000 azioni ad un prezzo di 0,2082, per un esborso di 104.100 euro, mentre ilha acquistato 1.000.000 azioni ad un prezzo di 0,2084, per un esborso di 208.400 euro.