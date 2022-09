Unifarco punta alla quotazione in Borsa

(Teleborsa) -, gruppo veneto che crea prodotti cosmetici, dermatologici, nutraceutici e di make up,per raccogliere capitale da investire nell'aumento della produzione e nella crescita in Europa. Con più di 5.600 farmacisti clienti in 6 paesi europei, 17 brevetti sviluppati in 40 anni e 60.000 prodotti confezionati ogni giorno, il gruppo afferma di essere "il più vasto network di farmacie indipendenti in Europa"."Abbiamo analizzato in questi anni varie opzioni - ha spiegato il CEO Massimo Slaviero ad Affari & Finanza - le banche ci stanno sostenendo benissimo, ma nella nostra discussione abbiamo deciso che deve esserci un nuovo socio, e, abbiamo deciso che quel socio deve essere la". "Siamo stati corteggiati per mesi da cinque fondi internazionali, ma alla fine la nostra decisione è questa", ha aggiunto. Non sono state indicate tempistiche per il collocamento.I soci del gruppo sono infatti Ernesto Riva (presidente), Massimo Slaviero (CEO), Luigi Corvi (Sales & Marketing Vice President), Gianni Baratto (Scientific Vice Presldent) erappresentati nel consiglio di amministrazione da Elena Lomolino, socia farmacista a San Giuliano Milanese (MI).Tra i suoici sono Farmacisti Preparatori, Ceramol, Biomalife e Dolomia. Nel primo semestre del 2022 il gruppo ha registrato una crescita delconsolidato del 16,4% a 73 milioni di euro, con undi 5,4 milioni di euro. Il fatturato è cresciuto in ogni paese, con la performance migliore in Spagna (+43%) e incrementi significativi in Italia (+14,6%), Germania (+12,9%), Francia (+10,4%) e Austria (+5,6%)."Noi dobbiamo portare il nostro numero di pezzi all'anno, da 25 a 50 milioni, quindi abbiamo, non si tratta solo di automazione e di robotizzazione, abbiamo una quota anche consistente di vendite on line, quindi dobbiamo avere una efficienza importante considerando la mole di pezzi che portiamo sul mercato", ha affermato Slaviero.