Golden Goose verso la quotazione in Borsa, debutto a giugno

(Teleborsa) -, azienda leader del lusso, del lifestyle e dello sportswear, specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneakers, ready-to-wear e accessori, annuncia l'intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Si prevede che la, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e delle condizioni di mercato. La struttura dell'offerta, spiega una nota, prevede minimo 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro.Il numero totale di azioni dell'offerta, comprese quelle vendute dall'azionista come Tranche Secondaria, nonché tutti gli altri termini rilevanti, saranno definiti prima del lancio. L'offerta comprenderà anche un'opzione greenshoe.In particolare l'operazione comprenderà un'concessa dall'azionista venditore ai Joint global coordinators (per conto dei sottoscrittori). Ilè di 180 giorni dalla data di quotazione per l'azionista venditore e la società, di 360 giorni per membri selezionati del management. La distribuzione sarà strutturata con un'offerta istituzionale per investitori qualificati e la struttura definitiva dell'offerta sarà determinata in prossimità e comunicata prima del lancio, spiega una nota della società. E' previsto che la quotazione delle azioni avverrà nel mese di giugno 2024, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e delle condizioni di mercato. La società intende utilizzare tutti i proventi dell'offerta, insieme ai prestiti concessi nell'ambito delle nuove linee di credito e alla liquidità disponibile per finanziare l'estinzione anticipata o il rimborso delle obbligazioni garantite senior a tasso variabile in circolazione con scadenza nel 2027 e ristrutturare il debito., ha commentato: "e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose Family verso questo momento. Abbiamo creato un brand di lusso che oggi unisce una community di 1,5 milioni di persone in oltre 80 paesi. L’imprenditorialità, la passione e la determinazione del nostro team hanno fatto crescere questa azienda fino a farla diventare l'attività che è oggi. Ora, insieme,per un pubblico ancora più ampio"., ha dichiarato: “, nel loro piano di crescita, supportandolo nel lancio di un'".