Banca Generali, accordo con Agenzia Entrate per rilievi fiscali pendenti

Banca Generali

(Teleborsa) -hacon cui le parti hanno convenuto i termini e le condizioni per la definizione dei rilievi fiscali formulati in materia di transfer pricing per i periodi d'imposta dal 2014 al 2019. La società sosterrà un, di cui maggiori imposte per 40,7 milioni di euro e interessi per 5,29 milioni di euro, senza applicazione di sanzioni per effetto dell'esimente della penalty protection. Pertanto la banca avendo già accantonato al fondo per rischi fiscali 10,6 milioni di euro limiterà l'a 35,4 milioni di euro.L'accordo, spiega una nota, si fonda sul riconoscimento ai fini transattivi di una, avvenuto nel 2008,. La maggiore remunerazione è riconosciuta in via decrescente per i periodi d’imposta dal 2014 al 2018. Non risultano contestazioni per il periodo d'imposta 2019 in quanto gli effetti del passaggio della delega di gestione si sono esauriti nel suddetto arco temporale.L'accordo conferma la rispondenza a condizioni di libera concorrenza dell'ordinaria remunerazione delle operazioni intercorrenti tra Banca Generali e BG FML, circoscrivendo la criticità ad un evento eccezionale avvenuto nel 2008 e con riflessi fino al 2018. L'accordo inoltre "apre la strada allaal quale Banca Generali è stata ammessa in data 27 dicembre 2021 a valere dal periodo di imposta 2020", viene sottolineato.