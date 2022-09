ADR, De Vincenti: "Decarbonizzazione obiettivo possibile. Vogliamo fare la nostra parte"

(Teleborsa) - "La decarbonizzazione è un tema fondamentale che richiede visione e concretezza. Il percorso per la decarbonizzazione del trasporto aereo, ma non solo, è difficile, impegnativo ma è possibile farlo". È quanto ha affermato ilintervistato a margine dell'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre che del Ministero della Transizione Ecologica e di Enac, svoltosi oggi all'aeroporto di Fiumicino."Per quanto il trasporto aereo sia responsabile di una quota molto limitata delle emissioni di CO2 rispetto al totale, noi – ha aggiunto– vogliamo fare assolutamente la nostra parte. Vogliamo avviare un percorso di innovazione tecnologica e di trasformazione delle modalità del trasporto aereo che vada verso la riduzione, da subito, delle emissioni di CO2 fino alla decarbonizzazione vera e propria. Per questo abbiamo promosso, come Aeroporti di Roma, questo Patto per la decarbonizzazione che riunisce tutto il mondo del trasporto aereo e lo mette in relazione con le istituzioni, con il governo con l'Enac, con l'Enav. È un percorso che va costruito insieme".