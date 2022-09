In calo la Borsa di New York aspettando la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street mentre è scattato il conto alla rovescia per la decisione stasera sui tassi da parte della Federal Riserva al termine della due giorni di meeting di politica monetaria. Le aspettative degli analisti ormai scontate sono di un energico ritocco all'insù del costo del denaro di almeno 75 punti percentuali, mentre alcuni esperti sembrano prepararsi per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo fino a pochi giorni fa. Tra l'altro gli economisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo le previsioni su quanto annuncerà la Fed: ora stimano una stretta monetaria di 75 punti base, rispetto al rialzo di 50 punti base atteso in precedenza.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-1,01%) e si attesta su 30.706 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.856 punti, in calo dell'1,13%. In ribasso il(-0,85%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,93%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,90%),(-1,69%) e(-1,61%).Tra i(+1,57%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,42%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%.Tra i(+1,84%),(+1,57%),(+1,43%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,90%.Sensibili perdite per, in calo del 4,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,76%.scende del 3,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,16 Mln barili; preced. 2,44 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -261,4 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,5 punti).