Economia, De Lise (Ungdcec): commercialisti protagonisti rilancio Paese

(Teleborsa) - "Con l’entrata in vigore, lo scorso luglio, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,. Lo affermapresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presentando il Congresso 2022 dell’associazione, in programma a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, giovedì 29 e venerdì 30 settembre. "il delicato passaggio dalla crisi d’impresa all’impresa del risanamento può essere gestito soltanto da chi ha una reale conoscenza degli argomenti in campo e da nessun altro. Gli strumenti a disposizione dei professionisti non mancano, seppure con leha aggiunto.All’evento parteciperannovertici del mondo delle professioni, figure dell’ambito politico, economico e istituzionale.I lavori inizieranno giovedì 29 alle ore 15:00 con gli interventi di Roberto Bonomo, presidente del Comitato Organizzatore; Debora Valenti, presidente Ugdcec Roma; Riccardo Rotini, presidente Ugdcec Terni. Quindi i saluti delle autorità, presenti Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Roberto Reali, presidente Tribunale di Roma; Giovanni Cali`; presidente Odcec Roma; Stefano Distilli, presidente Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti; Luigi Pagliuca, presidente Cassa Ragionieri; Elbano de Nuccio, presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Gaetano Stella, presidente Confprofessioni; Claudio Siciliotti, past president Cndcec.A seguire, lacon esperti a confronto sull’efficace applicazione dei nuovi strumenti del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, moderata da Francesco Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec. Partecipano Francesco Fimmano`, professore Ordinario di Diritto Commerciale “Universita` Mercatorum” Roma; Fabrizio di Marzio, professore Ordinario di Diritto Privato Universita` degli studi Chieti-Pescara; Ciro Esposito, professore Diritto Commerciale Universita` degli studi Chieti-Pescara; Michele Monteleone, presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Benevento. Chiude la giornata lo speech a cura di Vincenzo Sanasi D’Arpe, presidente del World Food Programme Italia.Ilcon l’intervento di Pasquale La Malfa, presidente XIV Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Alle 11 il convegno “La bussola sui nuovi strumenti del Ccii e nuove opportunita`”, moderato da Sonia Mazzucco, vicepresidente Ungdcec. Con Giuseppe Di Salvo, presidente XVI Sezione Imprese Societario del Tribunale di Roma; Filippo D’Aquino, consigliere della Corte di Cassazione; Livia De Gennaro, giudice delegato Tribunale di Napoli; Amedeo Di Pretoro, consigliere Fondazione Centro Studi Ungdcec; Niccolo` Abriani, professore ordinario di Diritto Commerciale Universita` degli Studi di Firenze; Giulio Andreani, Of Counsel PwC Tax & Legal, Fiscalita` della crisi d’impresa.Nel, si parlerà del piano di risanamento come punto di partenza per un risanamento sostanziale e duraturo con Enrico Lombardo, componente Giunta Nazionale Ungdcec; Marco Anesa, fondazione Centro Studi Ungdcec; Andrea Panizza, docente UniFE, presidente A.P.R.I.; Patrizia Riva, professore associato presso l’Universita` del Piemonte Orientale; Sido Bonfatti, ordinario Universita` degli Studi Modena e Reggio Emilia; Marco Carlizzi, avvocato, Partner RSM; Marialetizia Temofonte, responsabile Mercato Pubblica Amministrazione CBI.A chiudere il programmacon i presidenti degli Odcec Luca Asvisio (Torino); Giovanni Battista Cali` (Roma); Marcella Caradonna (Milano); Eraldo Turi (Napoli) insieme al presidente dei commercialisti italiani, Elbano De Nuccio, a Gianfranco Torriero, vicedirettore Generale ABI; Andrea Prete, presidente Unioncamere; Giovanni Melillo, procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Marco Natali, presidente Fondoprofessioni.