Euro Zona, fiducia consumatori settembre peggiora a -28,8 punti

(Teleborsa) - Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che ila settembre rispetto ai -25 di agosto (dato rivisto da un preliminare di -24,9 punti). Le attese del mercato erano per un peggioramento fino a -25,8 punti.Nell'indicatore è pari a -29,9 punti, in diminuzione di 3,5 punti rispetto al mese precedente.Entrambi gli indicatori