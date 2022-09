Rinnovabili, investimenti a rischio con blocco iter autorizzativo

(Teleborsa) - A dispetto della crisi energetica, laappare ancorae gli investimenti sono bloccati, a causa di. L'Italia avrebbe bisogno di installare almeno, il doppio di quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) al 2030, maSecondo un’analisi sui dati pubblici del, effettuata da, che rappresenta gli operatori del settore, sarebberodalla burocrazia e in attesa di autorizzazione di VIA Nazionale (Valutazione di Impatto Ambientale). E due terzi dei progetti è costituita da impianti fotovoltaici, che nella maggior parte dei casi si trovano ancora alle fasi preliminari. Si rischia didalle aziende del settore senza alcun onere per lo Stato."Non possiamo permetterci di perdere investimenti privati nel settore energetico proprio ora, quando il Governo è impegnato a stanziare ingenti risorse economiche per sopperire agli aumenti del costo dell’energia e sostenere imprenditori e famiglie", sottolinea Alleanza per il fotovoltaico.. L’aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili - si sottolinea - è una necessità strategica per il Paese in chiave economica, sociale ed ambientale e come tale deve. Il suo sviluppo non può più essere gestito con procedure straordinarie" e soprattutto "è necessario che i parerei di MIC e soprintendenze - forniti in fase di valutazione - non prevedano una opposizione netta e indistinta a qualsivoglia progetto, anche qualora non sussistano vincoli effettivi".deve essere quello della, della riduzione della dipendenza da importazioni di fonti fossili (anche in un’ottica di indipendenza dalla Russia) e del, ad oggi principale minaccia per il nostro paesaggio".