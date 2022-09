Askoll EVA, crescita a doppia cifra dei ricavi semestrali

Askoll EVA

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conche ammontano a 7,7 milioni di euro in crescita del 13,6% rispetto al primo semestre 2021, principalmente grazie all’aumento dei prezzi di vendita applicati a partire dal mese di marzo per arginare l’aumento del costo di produzione.L’ EBITDA segna una riduzione delle perdite a 0,5 milioni di Euro, in miglioramento del 30% rispetto a 0,8 milioni nel primo semestre 2021. Anche l’, ancorché ancora negativo per 1,9 milioni, è migliorato del 22% rispetto al primo semestre 2021 attestandosi a 1.9 milioni di Euro, dato che testimonia l’ormai ben avviato cammino di Askoll EVA verso il raggiungimento del break-even point, nonostante le difficoltà del mercato.Ladi esercizio pari a 1,9 milioni di Euro, è in calo del 14% rispetto al 30 giugno 2021.si è ridotto a -6,8 milioni di Euro al 30 giugno 2022 contro i -8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.