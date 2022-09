Enel, effetto positivo su indebitamento da cessione in Brasile

Enel

(Teleborsa) - La, società locale di distribuzione di energia elettrica, a Equatorial Energia, società elettrica brasiliana, genererà perundel gruppo di circa 1,4 miliardi di euro. La società ceduta è attiva nello Stato di Goiás, con un'area in concessione di 337mila km2, e 3,3 milioni di clienti in 237 comuni. Il dealLa cessione è coerente con l'attuale strategia del gruppo Enel in Brasile che mira ae a cogliere appieno le opportunità derivanti dalla presenza integrata del gruppo nel contesto della transizione energetica, facendo leva sulla significativa trasformazione attesa nei prossimi anni nei segmenti della generazione distribuita e delle reti intelligenti, spiega una nota della multinazionale italiana.L' accordo prevede che per la cessione dell'intera partecipazione detenuta da Enel Brasil in Celg-D, Enel Brasil riceverà undi circa 7,3 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,4 miliardi di dollari), soggetto ad un meccanismo di aggiustamento fino al closing. Relativamente al corrispettivo totale: Equatorial pagherà al closing, previsto entro fine anno, circa 1,6 miliardi di real brasiliani (pari a oltre 300 milioni di dollari) per la parte di; e Celg-D rimborserà, entro 12 mesi dal closing, iper un ammontare pari a circa 5,7 miliardi di real brasiliani (equivalenti a circa 1,1 miliardi di dollari).