Energy, forte crescita dei ricavi nel primo semestre

Energy

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2022,registra ricavi di vendita pari a 53,3 milioni, inrispetto ai 17,5 milioni del primo semestre 2021 e già in linea con il fatturato registrato nell’intero esercizio 2021.Al 30 giugno 2022, ilammonta a 43,8 milioni e "riflette positivamente l’intensa attività commerciale sviluppata dalla Società nel corso del primo semestre 2022, confermando la concreta realizzazione degli obiettivi del piano strategico comunicato al mercato in sede di quotazione".L’ EBITDA nel primo semestre 2022 è pari a euro 14,8 milioni, in forte crescita rispetto ai 3,4 milioni registrati nel primo semestre 2021, con un’incidenza del 27,7% sul fatturato (19,5% al 30 giugno 2021). L’si attesta a euro 14,6 milioni (rispetto a euro 3,3 milioni del primo semestre 2021).al 30 giugno 2022 è pari a euro 10,7 milioni, rispetto a euro 2,4 milioni nel primo semestre 2021, con un’incidenza del 20,0% sul fatturato (13,7% al 30 giugno 2021).Lanel primo semestre 2022 è positiva per euro 10,1 milioni, in aumento contro i 2,9 milioni al 30 giugno 2021.