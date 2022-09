EdiliziAcrobatica, l'utile semestrale vola a 10,6 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 con unpari a circa 67,9 milioni di euro, in crescita dell'85% circa rispetto al 30 giugno 2021. L'EBITDA è pari a circa 21,8 milioni di euro, in crescita di circa il 212%, mentre l'EBITDA margin si attesta al 32,06%). L'utile netto è pari a circa 10,6 milioni di euro, in crescita del 566%."Nonostante i rincari del costo dell'energia e le difficoltà che molte aziende hanno lamentato nel reperire le materie prime, EdiliziAcrobatica, grazie proprio a quella tecnica di lavoro che caratterizza il suo know-how e le consente di lavorare senza l'uso di ponteggi e impalcature - ha commentato l'- Tutto questo, oltre ai piani di sviluppo che come azienda ormai presente su diversi mercati internazionali, ci consente di guardare con ottimismo al futuro".Lasi è incrementata positivamente passando da circa 3,6 milioni di euro di cassa al 31 dicembre 2021 a un valore di circa 6,8 milioni di euro di cassa al 30 giugno 2022. Non sono stati accesi nuovi finanziamenti durante il primo semestre.