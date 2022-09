Nexi, crescita genererà 2,8 miliardi di liquidità in eccesso per M&A e buyback

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech quotata su Euronext Milan, ha svelato i suoi nuovi obiettivi di crescita a medio termine in occasione del Capital Markets Day odierno. Isono visti in crescita a un CAGR del 9% nel periodo 2021-2025,a un CAGR del 14%, con un EBITDA margin atteso in crescita di circa 900 punti base entro il 2025. L'dovrebbe essere di 2,8 miliardi di euro nel periodo 2023-2025, mentre lasi attesta al 1,0x – 1,5x per quanto riguarda l''Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA atteso al 2025. Infine l'dovrebbe crescere a un CAGR del 20% nel periodo 2021-2025.L'excess cash previsto di 2,8 miliardi di euro consentirà a Nexi di avere la flessibilità necessaria per esplorare una serie di opportunità value accretive per tutti gli azionisti, il cui impatto positivo non è riflesso nell'outlook finanziario presentato oggi. "In base alle opportunità e al contesto di mercato, il gruppo valuterà se, perseguirestrategiche o se restituire il capitale agli azionisti attraverso operazioni di", viene spiegato.La strategia di crescita futura di Nexi si articola su tre linee strategiche per la creazione di valore:e vicinanza al mercato di riferimento e alla clientela;nei settori delle PMI, dell'eCommerce e dell'Advanced Digital Issuing, grazie a prodotti di eccellente qualità e ad una solida strategia commerciale; realizzazione die di una continua leva operativa.Questi driver strategici si basano a loro volta suinelle attività del gruppo: eccellenti competenze tecnologiche che garantiscono agilità ed efficienza nell'innovazione; un team integrato di talenti con una profonda competenza nel settore PayTech; primato in ambito ESG, al fine di rendere i pagamenti digitali un motore per il progresso."Nexi occupa una posizione privilegiata nei mercati europei in cui opera - ha dichiarato l'- Le nostre solide competenze a livello locale e la vicinanza alla clientela, unite a una scala e a un'efficienza leader sul mercato, costituiscono per noi dei vantaggi competitivi fondamentali. Ritengo cheper poter continuare a sostenere in futuro la crescita, la redditività e il valore per gli azionisti"."Le competenze ed il talento best in class delle nostre persone rappresentano un'ulteriore leva strategica per la crescita attraverso un'offerta differenziata e innovativa di prodotti e servizi - ha aggiunto -confidando fortemente nell'evoluzione futura del nostro settore".