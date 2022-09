United Natural Foods paga dazio con la trimestrale

United Natural Foods

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso per, che presenta una flessione dello 0,46%.Il distributore di alimenti biologici ha chiuso il quarto trimestre con utili netti in calo a 39 milioni, pari a 63 centesimi per azione, rispetto ai 43 milioni (69 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno prima. Per l'esercizio in corso il gruppo con base in Rhode Island prevede ricavi inferiori rispetto alla guidance annunciata in precedenza.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 37,02 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 39,99. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 35,78.