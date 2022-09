Alfonsino, ricavi semestrali a 2,3 milioni di euro. Focus su investimenti

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso ildel 2022 conpari a 2,3 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 30 giugno 2021. La società spiega che la crescita è stata minima poiché, come previsto dalla strategia, ha concentrato i suoi sforzi sulle attività di investimento, programmate in seguito alla raccolta di capitali conclusasi mediante IPO a fine 2021.L'è negativo per 1,7 milioni di euro, rispetto ai negativi 0,2 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente, con costi maggiori per la crescita dei centri serviti, per la campagna di investimenti e per l'aumento dei compensi ai rider. Ilè pari a una perdita di 2 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,3 milioni del 30 giugno 2021."Nonostante il contesto macroeconomico complesso, nei primi sei mesi dell'anno i ricavi delle vendite sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente, a- ha commentato l'- Grazie agli investimenti fatti nei primi sei mesi dell'anno, le città servite hanno mostrato una notevole crescita nel numero di clienti e di ordini già ad inizio del secondo semestre. Inoltre, il lancio del nuovo servizio PUD (Prenota un Driver), ha aperto la strada ad un nuovo scenario di business, volto a penetrare un mercato non ancora digitalizzato".Laal 30 giugno 2022 è cash positive per circa 1,2 milioni di euro, in decremento rispetto a 2,9 milioni del 31 dicembre 2021. La differenza è dovuta principalmente all'impiego delle disponibilità liquide a sostegno della campagna investimenti realizzata.