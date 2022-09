Edufin3.0, al via il progetto di educazione finanziaria di Banca Generali con Marco Montemagno

(Teleborsa) - Cos'è l'inflazione? Come impatta sulla nostra quotidianità? Quale sarà il futuro degli investimenti? Come funziona la blockchain? Cosa vuol dire Non Fungible Token? Sono solo alcune delle domande che contraddistinguono il presente e il futuro del mondo del risparmio e alle quali proverà a rispondereil progetto di educazione finanziaria diL'iniziativa – spiega Generali in una nota – punta diffondere una cultura positiva verso il mondo degli investimenti presso unche comprenda sia le nuove generazioni che quelle più mature. Per farlo, Edufin3.0 svilupperà i propri contenuti su tutte le principali piattaforme di social media: da Facebook a TikTok, da Instagram a YouTube fino ai podcast. Ieditoriale saranno sviluppati con cadenza settimanale e copriranno tutti i principali argomenti di educazione finanziaria, da quelli tradizionali fino alle novità portate al settore del risparmio dalle cryptovalute alla blockchain passando per il Metaverso. Il tutto sviluppato attraverso una chiave divulgativa diretta che si basa su un linguaggio semplice, corredato da info grafiche e con messaggi ponderati su misura a seconda del tempo a disposizione degli utenti e della loro disponibilità ad approfondire i concetti."L'educazione finanziaria – dichiara– è di fondamentale importanza per un futuro sostenibile del risparmio. La capacità di affrontare sfide ormai essenziali come la previdenza complementare, la pianificazione dei progetti di vita e in generale la protezione del risparmio non possono più prescindere per nessuno da una corretta conoscenza dei rischi e delle opportunità che giungono dai mercati. Le classifiche internazionali ci collocano fanalino di coda tra i Paesi Ocse nella comprensione degli strumenti e delle dinamiche economico-finanziarie privandoci della possibilità di valorizzare maggiormente quella straordinaria stampella sociale che rappresenta oggi il risparmio e di avvicinarne ancor più il contributo a supporto dell'economia. A questo aggiungiamo la velocità dei cambiamenti apportati nei servizi finanziari dalla tecnologia, nei pagamenti e nel web 3.0 che dialogano in modo sempre più stretto con la sfera del risparmio ma che richiedono anch'esse regole e istruzioni da conoscere con la dovuta attenzione. Per questo siamo felici della disponibilità di Marco Montemagno e dei nostri partner nell'affrontare assieme questo percorso che ha l'ambizione di avvicinare ulteriormente l'ampio pubblico dei canali social di Monty verso questo straordinario mondo in rapida evoluzione del fintech"."Sono anni che la mia community – commenta– mi chiede approfondimenti sul tema dell'educazione finanziaria e, dopo aver trovato una squadra di partner perfetta, sono davvero contento di poter aprire le porte dei miei canali social a questo progetto. Il palinsesto spazierà a 360 gradi sul tema con 52 appuntamenti volti a diffondere una cultura positiva verso il mondo degli investimenti ad un pubblico trasversale che comprenda sia le nuove generazioni sia quelle più mature. La divulgazione oggigiorno non può, infatti, prescindere dai social: basti pensare che la GenZ spende più di tre ore al giorno connessa. I nostri appuntamenti settimanali, quindi, avranno l'obiettivo di entrare nel merito delle principali questioni relative al mondo dell'educazione finanziaria e, con l'aiuto degli ospiti che intervisterò, fornire strumenti grazie ai quali ognuno possa crearsi una propria cultura e idea personale sul tema"."La formazione – afferma– è un requisito imprescindibile per la crescita delle persone e della società nel suo complesso e, come Meta, siamo da sempre impegnati su questo fronte. Siamo fermamente convinti che lo sviluppo di nuove competenze in diverse aree possa fare da volano alla crescita dell'intero Paese e generare inclusione sociale. In una società come quella in cui viviamo oggi, teatro di grandi cambiamenti dal punto di vista economico, sociale e tecnologico, l'educazione finanziaria riveste un ruolo cruciale, perché può influire sulle scelte che impattano direttamente la vita delle persone. E questo ruolo sarà ancora più rilevante nel futuro, grazie alle opportunità aperte dalle nuove frontiere della tecnologia, come il metaverso. Questa nuova generazione di internet potrà avere, infatti, importanti implicazioni per lo sviluppo della tecnologia finanziaria, abilitando una nuova economia digitale per milioni di persone e imprese".