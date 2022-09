Satispay diventa unicorno dopo round da 320 milioni di euro

(Teleborsa) -, società italiana che ha sviluppato l'omonima app per i pagamenti digitali e il trasferimento di denaro, ha, ovvero una valutazioni di 1 miliardo di euro. Ciò è stato possibile grazie a un nuovo round di serie D in cui la scale up ha attirato nuoviL'operazione vede l'ingresso di Addition come lead investor. Greyhound Capital, tra gli altri azionisti dal 2018, segue e incrementa la propria quota nella società. Tra gli altri azionisti esistenti che partecipano figurano: Coatue, Lightrock1, Block Inc.2, Tencent e Mediolanum Gestione Fondi SGR, tutti entrati nel 2021."Siamo molto soddisfatti perché, a seguito di questo round, sentiamo di avere tutti gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare la nostra visione: creare il prossimo network di pagamento", ha commentato, co-fondatore e CEO di Satispay."Non solo sentiamo di avere i capitali necessari, ma anche- ha aggiunto - Negli ultimi due anni siamo cresciuti moltissimo, più che raddoppiando la nostra customer base e lanciando in tre altri paesi europei". La community ha superato 3 milioni di persone e 200.000 negozi attivi.L'operazione portadi investimenti della fintech italiana a oltre 450 milioni di euro dalla sua nascita. Il perfezionamento del closing del round è soggetto all'autorizzazione delle autorità competenti.