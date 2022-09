Bed Bath & Beyond, si allarga la perdita trimestrale

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, catena statunitense di prodotti per la casa, ha registrato unadi 366,2 milioni di dollari, o 4,59 dollari per azione, per il secondo trimestre dell'anno fiscale (terminato il 27 agosto), rispetto a una perdita di 73,2 milioni di dollari, o 72 centesimi per azione, un anno prima. Ledel gruppo, uno dei cosiddetti "meme stock", sono state di 1.437 milioni di dollari, in diminuzione del 28%."I nostri risultati per il secondo trimestre sono arrivati ??come precedentemente previsto e annunciato - ha detto Sue Gove, CEO ad interim di Bed Bath & Beyond - Sebbene i nostri risultati di vendita e di profittoche abbiamo avviato per cambiare il nostro prestazioni, dimostrano progressi sequenziali in diverse aree chiave".