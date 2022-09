Carmax paga dazio con la trimestrale, titolo crolla

Carmax

(Teleborsa) - Si muove in pesante ribasso il titoloche esibisce una variazione percentuale negativa del 23,06%.Il rivenditore di auto usate ha chiuso il secondo trimestre coninferiori rispetto agli 8,54 miliardi del consensus. Sotto le stime degli analisti anche l'che si è attestato a 0,79 dollari (consensus 1,39 dollari).L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 72,92 USD. Supporto a 63,13. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 82,71.