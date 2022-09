Enel X, Venturini: "Sostenibilità e circolarità strumenti di competitività per le aziende"

(Teleborsa) - "Con la nascita dell'Associazione Circular Evolution vogliamo porre l'accento sull'importanza dell'Economia Circolare come modello di comportamento per rendere più sostenibili e quindi più attente alle esigenze dell'ambiente le attività produttive delle aziende italiane . In Enel X ormai da tempo giochiamo un ruolo da protagonisti nello sviluppo di soluzioni e metodi per l'analisi concreta della circolarità delle realtà che supportiamo, e oggi rafforziamo questo impegno promuovendo un'iniziativa unica nel suo genere. Grazie alla sinergia con altre grandi aziende e alcuni tra i più importanti centri di ricerca del Paese abbiamo realizzato Circular Certification, una certificazione che attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi misura la qualità delle pratiche di Economia Circolare delle aziende che decidono di intraprendere un percorso virtuoso per creare valore al business e rispettare le linee guida della transizione energetica che mai come in questo momento storico è necessario accelerare". È quanto ha affermatoin occasione della presentazione – svoltasi oggi presso l'Auditorium di Enel X a Roma – dell'associazione nata dalla partnership tra CESI, Enel X e ICMQ, di cui Bulgari rappresenta il primo socio ordinario."Dopo tanto studio e tanto lavoro ci siamo resi conto che mancavano degli elementi fondamentali, in particolare in Italia ma anche a livello mondiale, per quanto riguarda la costruzione di un percorso volto a far diventare le aziende veramente sostenibili. Ci siamo concentrati sulla circolarità proponendo dei modelli che permettono alle aziende di misurare qual è la loro situazione in termini di circolarità e consentire loro di costruire un percorso per poi, nel tempo, misurare la loro evoluzione. Elemento fondamentale della nostra attività è creare un modello. Va capito che sostenibilità e circolarità sono elementi che permettono alle aziende di essere competitive. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di cercare di cambiare completamente la maniera in cui vengono viste sostenibilità e circolarità per spiegare che, in particolare in questo momento di crisi energetica, se adottate, possono essere una grande soluzione di competitività"."Siamo un'azienda che si basa sulla sostenibilità: la applichiamo a noi stessi e contemporaneamente la vendiamo ai nostri clienti. Abbiamo costruito un percorso di sostenibilità e circolarità al nostro interno partendo dall'aspetto energetico che rappresenta il 70% del valore stesso della sostenibilità e della circolarità. Siamo un'azienda che costruisce il suo valore sull'efficienza energetica e sull'adozione di generazione distribuita da fonte rinnovabile. Al nostro interno, sia con interventi sul nostro processo industriale sia sul comportamento dei nostri fornitori e dipendenti, stiamo cercando di scalare sempre di più il nostro indice di circolarità per arrivare, possibilmente, all'obiettivo 100 il più presto possibile".