Endesa, S&P migliora outlook a Positivo dopo stessa azione su società madre Enel

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook su Endesa, azienda spagnola dell'energia controllata dall'italiana Enel, da stabile a positivo e ha confermato il rating "BBB/A-2".

Il 18 dicembre 2025, S&P ha rivisto positivamente l'outlook sulla controllante Enel, riflettendo la previsione che continuerà a effettuare investimenti selettivi nelle reti e nelle energie rinnovabili con contratti a lungo termine, mantenendo al contempo sotto controllo il suo indebitamento netto.

Enel detiene una partecipazione del 70,1% in Endesa (71,2% pro forma in base al riacquisto di azioni proprie completato a settembre 2025), la sua maggiore controllata, che rappresenta quasi il 25% del suo EBITDA.

L'outlook positivo su Endesa riflette quello sulla sua società controllante, nonché l'ipotesi di S&P che lo status core di Endesa all'interno del gruppo Enel rimarrà invariato.
